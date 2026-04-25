Найдены тела трех из четырех рыбаков, пропавших в непогоду в Волгоградской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех мужчин и пропажи четвертого во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщили в Западном МСУ на транспорте СК России.

Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщала о пропаже четырех рыбаков во время рыбалки в районе хутора Громки. Тело одного из них было найдено накануне днем.

По данным следователей, 24 апреля утром четверо местных жителей вышли на моторной лодке в акваторию реки Волги. Из-за неблагоприятных погодных условий лодка перевернулась, рыбаки перестали выходить на связь.

"В ходе поисковых мероприятий тела трёх мужчин обнаружены и извлечены из воды, поиски четвёртого человека и судна продолжаются", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).