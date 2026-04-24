Минфин РФ направил в кабмин пакет законов о поэтапном введении НДС на импорт через маркетплейсы

Фото: Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пакет законопроектов, предполагающих поэтапное введение НДС в отношении импортных товаров, приобретаемых физическими лицами через маркетплейсы, внесен на рассмотрение правительства РФ, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Предлагается ввести НДС на товары электронной торговли с поэтапным повышением ставки до стандартной. В ведомстве поясняют, что это позволит бизнесу адаптироваться к новым правилам.

В 2027 году ставка составит 7%, в 2028 году - 14%, с 2029 года к таким товарам будет применяться общая ставка в размере 22%.

Уплачивать НДС в качестве налоговых агентов станут иностранные или российские цифровые торговые платформы, которые будут начислять НДС исходя из стоимости товаров.

На поэтапном введении налога настаивали представители электронной торговли, участники рынка традиционного ритейла, напротив, предлагали, установить максимальную ставку в 22% для e-commerce сразу с 2027 года для того, чтобы выровнять условия между офлайн и онлайн-торговлей. Позиции о 22%-й ставке со следующего года придерживался и Минпромторг.

Пакет документов, внесенных Минфином в правительство, также содержит поправки в закон о таможенном регулировании в РФ. В частности, предлагается регламентировать деятельность оператора электронной торговли, определить понятие склада электронной торговли, установить для таких товаров порядок уплаты внутренних налогов.

Предусмотрены также сопутствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Планируется установить ответственность за нарушение порядка перемещения товаров электронной торговли через таможенную границу, а также их использование в коммерческой деятельности после выпуска. Кроме того, КоАП РФ будет дополнен новым субъектом административной ответственности - оператором электронной торговли.

В Минфине напомнили, что ранее утвержденный протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию с введением для них специальной декларации, а также создание нового правового института - оператора электронной торговли. После вступления документа в силу страны, входящие в ЕАЭС, могут устанавливать на такие товары НДС.