На территории предприятия в Калужской области произошло возгорание в результате падения БПЛА

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на территории производственного предприятия после падения украинского дрона в Дзержинском округе, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены 3 БПЛА над территориями Кировского, Дзержинского округов и окраине города Калуги. После падения БПЛА в Дзержинском округе на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений", - написал он в своем канале в Мах в пятницу.

Глава региона добавил, что возгорание ликвидировано. Предварительно, пострадавших и серьезных повреждений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Владислав Шапша Калужская область
На территории предприятия в Калужской области произошло возгорание в результате падения БПЛА

 Имущество семьи экс-судьи Краснодара Чернова обращено в доход государства

 Минфин РФ направил в кабмин пакет законов о поэтапном введении НДС на импорт через маркетплейсы

 Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

 Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет
