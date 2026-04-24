На территории предприятия в Калужской области произошло возгорание в результате падения БПЛА

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на территории производственного предприятия после падения украинского дрона в Дзержинском округе, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены 3 БПЛА над территориями Кировского, Дзержинского округов и окраине города Калуги. После падения БПЛА в Дзержинском округе на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений", - написал он в своем канале в Мах в пятницу.

Глава региона добавил, что возгорание ликвидировано. Предварительно, пострадавших и серьезных повреждений нет.