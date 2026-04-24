Имущество семьи экс-судьи Краснодара Чернова обращено в доход государства

Совокупная стоимость имущества и денежных средств, обращенных в доход государства, составляет порядка 900 млн рублей

Фото: Олеся Чепурченко/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд города Краснодара обратил в доход государства имущества членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

"Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов в период отправления правосудия (1994-2019 годы) занимался незаконной деятельностью, тайно владел и управлял хозяйствующими обществами, от противоправной коммерческой деятельности которых извлекал криминальные доходы. Доходы он вкладывал в приобретение недвижимости, премиальных автомобилей, драгоценностей и иных предметов роскоши, которые оформлял на членов семьи и подконтрольных лиц", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Чернов способствовал избранию президентом нотариальной палаты Краснодарского края своей бывшей жены, Галины Черновой. По инициативе Черновой вице-президентом нотариальной палаты избрана дочь бывших супругов, Елена Рязанская, которая также оказывала содействие в схемах переоформления имущества. Также в сокрытии имущества принимала участие вторая дочь Черновых - Анастасия Шепель, которая до 24 апреля 2026 года являлась судьей арбитражного суда Краснодарского края.

В доход государства обращено 6 земельных участков, 106 нежилых помещений, 2 жилых дома, 22 млн рублей, размещенных на счетах ответчиков в кредитных учреждениях, 36 килограмм золота в слитках и монетах. Совокупная стоимость имущества и денежных средств составляет порядка 900 млн рублей.

Кроме того, прекращены нотариальная деятельность Галины Черновой, Елены Рязанской, а также подконтрольных им Геннадия Сидоренко и Ларисы Сериковой.

