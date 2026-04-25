БПЛА ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Атака БПЛА пришлась по жилому дому в центре Екатеринбурга, заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

"Враги ударили беспилотником по жилому дому в центре города. Сейчас на месте развернут оперативный штаб, работают сотрудники всех ответственных служб и медики. Жители дома эвакуированы, им оказывается вся необходимая помощь. К счастью, обошлось без жертв", - написал он в своем канале MAX.

Жога призвал жителей Свердловской и Челябинской областей сохранять спокойствие.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что на Екатеринбург была совершена атака БПЛА, повреждение получил жилой дом, эвакуированы 50 человек. Зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи, пациентов в тяжелом состоянии нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Екатеринбург Денис Паслер Артем Жога
