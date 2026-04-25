Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продвинулась в глубину украинской обороны, улучшили позиции в зоне спецоперации группировки войск "Южная", "Центр", "Запад" и "Север", сообщили их пресс-центры в субботу.

"Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Покровского, Добропасова, Воздвижевки, Любицкого, Коломийцев, Новоскелеватова, Верхней Терсы и Александровки", - сказал офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

По его данным, в течение суток украинская армия потеряла в зоне действий группировки до 310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и 17 пунктов управления беспилотной авиацией.

"В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и барражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Николайполья, Рай-Александровки, Кривой Луки, Ильиновки, Николаевки, Новодмитровки, Новосёловки и Константиновки", - сказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он сообщил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях поражены пять пунктов управления беспилотниками и 35 блиндажей и укрытий украинских сил.

За сутки армия Украины потеряла в зоне ответственности военнослужащих группировки до 210 человек личного состава, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств, проинформировал Астафьев.

"Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады морской пехоты ВСУ и трех бригад национальной гвардии в районах Межевой, Красноподолья, Рубежного, Кутузовки, Красного Кута, Шевченко, Новоподгородного, Кучерова Яра, Белицкого и Новопавловки", - сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, в зоне ответственности группировки за сутки уничтожены свыше 325 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах Комаровки, Новодмитровки, Новой Слободы, Мирополья и Писаревки в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Революционное, Лосевка, Шестеровка, Избицкое и Терновая", - сказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

За сутки, по словам представителя группировки, на этих участках уничтожены более 140 военнослужащих, 30 пунктов управления БПЛА, три склада материальных средств противника.

"Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба в районах Великой Шапковки, Гороховатки, Шийковки, Старого Каравана, Чернещины, Боровой и Красного Лимана", - проинформировал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его данным, за сутки здесь уничтожены до 190 военнослужащих, танк Т-64, 20 автомобилей, 47 пунктов управления БПЛА, четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

"В ходе активных боевых действий в Запорожской области подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Запорожца, Юрковки и Орехова. Потери ВСУ в живой силе за сутки составили до 35 военнослужащих", - сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Чумашкаев.