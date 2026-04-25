Вячеслав Володин прибыл с визитом в КНДР для открытия мемориала корейским солдатам

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, где примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. У трапа самолета его встретил Чо Ён Вон - председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по поручению президента России Владимира Путина 26 апреля Володин примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.

Также в программе визита председателя Госдумы - встречи с коллегами из парламента КНДР.