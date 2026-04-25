Более 40 дронов ликвидировано за сутки над Курской областью

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 42 украинских дронов над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 24 апреля до 07:00 25 апреля сбито 42 вражеских беспилотника различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 49 раз применили артиллерию по отселённым районам. Пять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Михайловка Рыльского района на территории дома повреждены крыши хозпостроек, выбито стекло трактора. В хуторе Фонов посечён частный дом и сарай, в другом доме осколками посечён забор, а также повреждена задняя часть автомобиля.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Как сообщалось накануне, в селе Щекино Рыльского района FPV-дрон атаковал территорию частного дома. При ударе пострадал 38-летний мужчина. По уточненным данным, это местный житель - слесарь ремонтной бригады, который чинил водонапорную башню. Он госпитализирован в Курскую областную больницу.

Александр Хинштейн Курская область
