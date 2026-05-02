Путин подписал закон об условиях использования созданных ИИ образов в агитации на выборах

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий использование в агитации на выборах в РФ созданных искусственным интеллектом образа и голоса физлица только с его письменного согласия.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается, что использование в агитационных материалах изображений физического лица или его голоса допускается, если лицо является гражданином Российской Федерации, достигло возраста 18 лет и дало письменное согласие на такое использование.

Также, согласно закону, допускается использование избирательным объединением созданных искусственным интеллектом изображения и голоса выдвинутого этим объединением кандидата.

Кроме того, можно будет и самому кандидату использовать созданные при помощи ИИ его изображение или голос, в том числе изображения среди неопределенного круга лиц.

В законе также указывается, что использование в агитационных материалах изображения или голоса физического лица, аффилированного с иностранным агентом, должно сопровождаться указанием на то, что такое физическое лицо аффилировано с иностранным агентом.

