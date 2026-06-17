Бизнесмен Илья Трабер задержан по делу об убийстве

Архивное фото Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Петербургский предприниматель 75-летний Илья Трабер задержан по делу об убийстве, совершенном несколько лет назад, его доставят в Москву для проведения следственных действий, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Трабер задержан по подозрению в причастности к одному из убийств прошлых лет. По адресу его проживания проведены обысковые мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Решается вопрос об этапировании бизнесмена в Москву "для проведения следственных действий и избрания в отношении него меры пресечения".

Собеседник агентства не уточнил деталей уголовного дела.

Уроженец Омска Трабер - влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. В частности, как сообщалось, он владеет крупной долей уставного капитала ОАО "Балтийский судомеханический завод" (БСМЗ, Санкт-Петербург).