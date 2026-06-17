Рособрнадзор пока не зафиксировал на ЕГЭ утечек заданий

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил об отсутствии утечек в сеть контрольно-измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.

"Как и все предыдущие годы, в этом году ни одного контрольно-измерительного материала ЕГЭ до проведения экзамена в сети выявлено не было. У нас появляются после экзамена фотографии, назовём так, отдельных КИМ. Это когда уже некоторые выпускники, приходя на экзамен, им каким-то образом удаётся принести телефон, они фотографируют эти задания, потом пытаются найти помощь в глобальной паутине в решении данного задания. Ну, конечно, это никакая не утечка. Эти выпускники очень быстро выявляются, их работы аннулируются, и у них есть возможность пересдать эти экзамены ровно через год", - сказал Круглинский в среду на пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ-2026.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Рособрнадзор поступило 141 обращение о возможных нарушениях в пунктах проведения экзамена. "Если посмотреть на тематику, то, конечно, основная часть обращений связана с условиями проведения экзамена. (...) Как только обращение к нам поступает, мы оперативно связываемся с региональными органами управления образования и стараемся это обращение в максимально короткие сроки отработать. (...) Ну вот, например, это традиционные замечания с водой, с доступом в различные помещения в пункте проведения экзамена. (...) на эти ситуации реагируют очень быстро, и к следующим экзаменам все эти замечания уже устраняются", - сказал он.

Замруководителя Рособрнадзора добавил, что в этом году ведомство также получило сообщения о ряде недочётов от родителей, но существенных замечаний к самой процедуре проведения экзамена зафиксировано не было.

По его словам, обработка экзаменационных материалов ЕГЭ идет с опережением графика в этом году.

Основной период проведения ЕГЭ стартовал 1 июня и продлится до 9 июля. Основной период открыли экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня прошел ЕГЭ по русскому языку, 8 июня - по математике, 11 июня - по обществознанию и физике, 15 июня - по биологии и географии, в тот же день состоялся экзамен - письменный иностранный язык.

18-19 июня выпускники сдадут устный иностранный язык и информатику. Резервные дни запланированы с 22 по 25 июня. Пересдача одного предмета по выбору будет проходить 8 и 9 июля.