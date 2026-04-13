Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал принять во втором чтении поправки, уточняющие использование сгенерированного ИИ образа в агитации на выборах.

Так, поправка к проекту закона (№1155581-8) предусматривает, что использование в агитационных материалах изображений физического лица или его голоса допускается, если лицо является гражданином Российской Федерации, достигло возраста 18 лет и дало письменное согласие на такое использование.

Также, согласно поправке, допускается использование избирательным объединением созданных искусственным интеллектом изображения и голоса выдвинутого этим объединением кандидата.

Кроме того, можно будет и самому кандидату использовать созданные при помощи ИИ его изображение или голос, в том числе изображения среди неопределенного круга лиц.

Кроме того, предлагается прописать в законе 67-ФЗ, что использование в агитационных материалах "изображения или голоса физического лица, аффилированного с иностранным агентом, должно сопровождаться указанием на то, что такое физическое лицо аффилировано с иностранным агентом".

