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Власти Крыма смягчили запрет на использование мототехники в ночное время

Власти Крыма смягчили запрет на использование мототехники в ночное время
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма сдвинули на два часа время начала действия ограничений на использование мототранспорта, сообщил глава республики Сергей Аксенов в среду.

"В указ о временном ограничении на передвижение мототехники на территории Республики Крым внесены изменения: ограничения будут действовать в период с 22:00 до 6:00", - написал Аксенов в своем канале в Max.

Во вторник глава Крыма своим указом ввел запрет на передвижение на мототранспорте в ночное время, в предыдущей редакции документа ограничение действовало с 20:00 до 6:00.

Как ранее заявил советник главы Крыма Олег Крючков, громкая мототехника мешает работе мобильных огневых групп. По его словам, прорабатывается вопрос конфискации такой техники, если она будет ездить во время действия тревоги.


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