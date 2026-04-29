Поиск

Сенаторы одобрили закон об использовании созданных ИИ образов в предвыборной агитации

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о возможности использовать в агитации на выборах созданные искусственным интеллектом образы и голос физлица только с его письменного согласия.

Закон предусматривает, что использование в агитационных материалах изображений физического лица или его голоса допускается, если лицо является гражданином Российской Федерации, достигло возраста 18 лет и дало письменное согласие на такое использование.

Также допускается использование избирательным объединением созданных искусственным интеллектом изображения и голоса выдвинутого этим объединением кандидата.

Кроме того, можно будет и самому кандидату использовать созданные при помощи ИИ его изображение или голос, в том числе изображения среди неопределенного круга лиц.

В законе также указывается, что использование в агитационных материалах изображения или голоса физического лица, аффилированного с иностранным агентом, должно сопровождаться указанием на то, что такое физическое лицо аффилировано с иностранным агентом.

Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 400 украинских военных и иностранных наемников осуждены в РФ за три года

Песков объяснил формат парада в Москве необходимостью минимизировать риски

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

 Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

Госдума ждет внесения законопроекта об увеличении пошлин для мигрантов в 5-12 раз

Более 9,7 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Более 9,7 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Краснодарские власти сообщили о локализации пожара на НПЗ в Туапсе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9174 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1956 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов