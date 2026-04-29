Сенаторы одобрили закон об использовании созданных ИИ образов в предвыборной агитации

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о возможности использовать в агитации на выборах созданные искусственным интеллектом образы и голос физлица только с его письменного согласия.

Закон предусматривает, что использование в агитационных материалах изображений физического лица или его голоса допускается, если лицо является гражданином Российской Федерации, достигло возраста 18 лет и дало письменное согласие на такое использование.

Также допускается использование избирательным объединением созданных искусственным интеллектом изображения и голоса выдвинутого этим объединением кандидата.

Кроме того, можно будет и самому кандидату использовать созданные при помощи ИИ его изображение или голос, в том числе изображения среди неопределенного круга лиц.

В законе также указывается, что использование в агитационных материалах изображения или голоса физического лица, аффилированного с иностранным агентом, должно сопровождаться указанием на то, что такое физическое лицо аффилировано с иностранным агентом.