Ограничения в аэропорту Пулково привели к задержкам ряда рейсов между Петербургом и Минском

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Введенные в воскресенье ограничение в аэропорту Пулково стали причиной задержек рейсов, связывающих Санкт-Петербург с белорусской столицей, свидетельствуют данные на табло Национального аэропорта Минск.

В частности, утром в воскресенье с задержкой в 50 минут из Минска в Санкт-Петербург вылетел рейс авиакомпании "Белавиа", планировавшийся в 8:40. Прибытие рейса авиакомпании "Победа" DP893 перенесено с 19:10 на 22:00, рейс "Белавиа" с 12:20 на 12:50.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье были введены ограничения на работу аэропорта Пулково. Позднее они были сняты.

Пулково Минск Петербург Белавиа
