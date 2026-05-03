Песков заявил, что Путин и Трамп в разговоре высказали схожие оценки поведения властей Украины

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора озвучили схожие оценки поведения властей Киева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они (оценки) схожи. В целом, вряд ли можно себе представить разнообразные оценки поведения киевского режима", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 29 апреля.