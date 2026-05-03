Дрон ВСУ атаковал лабораторию радиационного контроля ЗАЭС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удар по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС с помощью БПЛА, сообщили представители станции в воскресенье.

"Сегодня днем ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС", - говорится в канале ЗАЭС в Max.

Согласно сообщению, в результате атаки обошлось без пострадавших, не зафиксировано критических повреждений оборудования, работа станции осуществляется в штатном режиме.

По словам представителей ЗАЭС, эта лаборатория обеспечивает мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции, а также собирает данные, необходимые для прогнозирования сценариев реагирования в случае нештатных ситуаций с радиационными последствиями.

"Подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования", - добавили на станции.

О происшествии руководство станции уведомило инспекторов МАГАТЭ, которые присутствуют на площадке.