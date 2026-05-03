Поиск

Дрон ВСУ атаковал лабораторию радиационного контроля ЗАЭС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удар по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС с помощью БПЛА, сообщили представители станции в воскресенье.

"Сегодня днем ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС", - говорится в канале ЗАЭС в Max.

Согласно сообщению, в результате атаки обошлось без пострадавших, не зафиксировано критических повреждений оборудования, работа станции осуществляется в штатном режиме.

По словам представителей ЗАЭС, эта лаборатория обеспечивает мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции, а также собирает данные, необходимые для прогнозирования сценариев реагирования в случае нештатных ситуаций с радиационными последствиями.

"Подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования", - добавили на станции.

О происшествии руководство станции уведомило инспекторов МАГАТЭ, которые присутствуют на площадке.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дрон ВСУ атаковал лабораторию радиационного контроля ЗАЭС

Песков заявил, что Путин и Трамп в разговоре высказали схожие оценки поведения властей Украины

Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам проб водопроводной воды и воздуха в Туапсе

 Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам проб водопроводной воды и воздуха в Туапсе

Минобороны РФ заявило о нейтрализации 52 дронов ВСУ над российскими регионами

Песков сообщил, что на Параде Победы ожидается важное выступление Путина

Объект предприятия горел после атаки БПЛА в Воронежской области

Вылет 12 рейсов задерживается в аэропортах Сочи и Геленджика

 Вылет 12 рейсов задерживается в аэропортах Сочи и Геленджика

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 334 украинских беспилотников

Шереметьево и Внуково вернулись к штатной работе

На подлете к Москве сбит второй беспилотник
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2010 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9214 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов