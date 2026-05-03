Дрон ВСУ атаковал лабораторию радиационного контроля ЗАЭС
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удар по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС с помощью БПЛА, сообщили представители станции в воскресенье.
"Сегодня днем ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС", - говорится в канале ЗАЭС в Max.
Согласно сообщению, в результате атаки обошлось без пострадавших, не зафиксировано критических повреждений оборудования, работа станции осуществляется в штатном режиме.
По словам представителей ЗАЭС, эта лаборатория обеспечивает мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции, а также собирает данные, необходимые для прогнозирования сценариев реагирования в случае нештатных ситуаций с радиационными последствиями.
"Подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования", - добавили на станции.
О происшествии руководство станции уведомило инспекторов МАГАТЭ, которые присутствуют на площадке.
ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").