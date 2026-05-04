ФСБ сообщила о задержании 150 нелегальных "оружейников" в 41 регионе РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в феврале и марте 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 41 субъекте РФ, прекращена работа 41 подпольной мастерской по переделке оружия.

"Задержаны 150 нелегальных "оружейников", по адресам их проживания проведены следственные действия", - объявил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, прекращена работа 41 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В ходе спецоперации из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета, семь гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья, а также 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 31 тысячи патронов различного калибра.