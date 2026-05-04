Поиск

ФСБ сообщила о задержании 150 нелегальных "оружейников" в 41 регионе РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в феврале и марте 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 41 субъекте РФ, прекращена работа 41 подпольной мастерской по переделке оружия.

"Задержаны 150 нелегальных "оружейников", по адресам их проживания проведены следственные действия", - объявил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, прекращена работа 41 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В ходе спецоперации из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета, семь гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья, а также 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 31 тысячи патронов различного калибра.

ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области

 Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области

ФСБ сообщила о задержании 150 нелегальных "оружейников" в 41 регионе РФ

Глава Верховного суда Дагестана ушел в отставку

"АвтоВАЗ" ушел в единый корпоративный отпуск

Для аэропорта "Домодедово" отменили ограничения

Около 20 БПЛА сбито в Ростовской области

Дрон попал в здание в районе Мосфильмовской

Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы закроют 4 мая

 Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы закроют 4 мая

Трамп назвал позитивными контакты его переговорщиков с Ираном

Катамаран с 12 пассажирами на борту перевернулся в Красногорске
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2022 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9222 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов