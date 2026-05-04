Около 20 БПЛА сбито в Ростовской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Почти 20 беспилотников уничтожены в ночь на понедельник в шести районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около двух десятков БПЛА в 6 районах области. Атаке подверглись: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы", - написал Слюсарь в своем Мах-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, добавил губернатор. По словам Слюсаря, в регионе сохраняется беспилотная опасность.

Юрий Слюсарь Ростовская область
Новости

