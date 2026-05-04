Дрон попал в здание в районе Мосфильмовской

Пострадавших нет

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попадании дрона в здание на Мосфильмовской улице, никто не пострадал.

"По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия", - написал мэр в своем Мах-канале в ночь на понедельник.

В воскресенье, 3 мая, Собянин сообщал о нейтрализации восьми украинских беспилотников, летевших по направлению к столице. 2 мая шесть украинских беспилотников ликвидировали над Московской областью, в том числе над Истрой, Волоколамском, Коломной, один человек погиб.