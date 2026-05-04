"АвтоВАЗ" ушел в единый корпоративный отпуск

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники АО "АвтоВАЗ" с 4 мая ушли в единый корпоративный отпуск, который продлится до 13 мая включительно, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Он также отметил, что 14 и 15 мая персонал, который не будет участвовать в модернизации и ремонте оборудования, обеспечении текущей деятельности автопроизводителя и новых проектах, будет отправлен в простой с сохранением заработной платы.

Ранее сообщалось, что во время майских выходных и корпоративного отпуска "АвтоВАЗ" направит более 530 млн рублей на установку нового оборудования для запуска производства Lada Azimut (начало выпуска запланировано на III квартал 2026 года - ИФ), модернизацию линии по сборке семейства Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание основных мощностей и производственных систем.

Завершить все работы планируется к 18 мая. А с 14 мая будут поэтапно запускаться линии, которые не задействованы в текущей модернизации и были остановлены на время корпоративного отпуска.

"АвтоВАЗ" внес изменения в план корпоративных отпусков, перенеся дни единого корпоративного отпуска с 29 по 30 декабря на период с 12 по 13 мая. Первоначально корпоративный отпуск был объявлен на 4-8 мая. Таким образом, "АвтоВАЗ" удлинит на семь дней общероссийские майские каникулы.

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2026 год был утвержден на уровне 400 тыс. автомобилей Lada, из которых на российском рынке компания запланировала продать 370 тыс. штук (против 338,5 тыс. штук в 2025 году - то есть предполагается рост продаж на 9,3%). Ещё 30 тыс. машин в "АвтоВАЗе" намерены поставить в этом году на экспорт.

 Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы закроют 4 мая

