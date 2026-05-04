Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы закроют 4 мая

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Движение транспорта будет временно закрыто по ряду набережных и улиц в центре Москвы во второй половине дня в понедельник в связи с проведением мероприятия.

Как сообщали ранее в столичном департаменте транспорта, 4 мая с 16:30 до окончания мероприятия ограничения будут введены на улицах: Садовническая, Балчуг, Болотная, Солянка, Ильинка, Варварка, а также в 1-м Раушском, 2-м Раушском, Ветошном и Фалеевском переулках.

Кроме того, перекроют Старую и Болотную площади, а также Гончарную, Москворецкую, Кремлевскую, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую, Софийскую и Раушскую набережные, Китайгородский проезд и Большой Москворецкий мост.

Также с 00:01 4 мая до 03:00 5 мая на участках временных ограничений будет запрещена парковка.