Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области

Общее число жертв ЧП достигло восьми, сообщили в пресс-службе МЧС РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Горноспасатели обнаружили на месте обрушения рудника на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области тела еще четырех погибших, общее число жертв достигло восьми, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Сегодня на месте обрушения горной массы в Сусуманском городском округе обнаружены еще четверо погибших работников угольного предприятия. Всего горноспасатели извлекли из-под завалов тела восьмерых человек. На этом активная фаза горноспасательных работ завершена, людей под завалами больше нет. Проводится работа с родственниками погибших", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что из-под завалов также извлечены три единицы техники. Всего с начала спасательной операции горноспасатели разобрали и вывезли более 15 тыс. кубометров горной породы.

30 апреля в скале карьера на Кадыканчанском угольном разрезе в Сусуманском округе произошло обрушение. Предположительно, из-за оттаивания вечной мерзлоты обрушилась линза. По предварительным оценкам, объем сошедшей горной массы составляет 80 тыс. кубометров.

В минувшее воскресенье пресс-служба МЧС РФ сообщила, что на месте происшествия были обнаружены тела четырех работников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).