Концепция развития пригородного ж/д сообщения предполагает рост перевозок на 15% к 2035 году

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило концепцию развития пригородного пассажирского железнодорожного сообщения, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство утвердило концепцию развития железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении в период до 2035 года. Электропоездами для поездок на небольшие расстояния ежедневно пользуются миллионы наших сограждан. Для многих людей - это быстрый и доступный способ добраться до работы или учебы, до медицинских учреждений, до мест отдыха, в соседние города", - сказал он.

Документ разработан взамен аналогичного, который действует с середины 2014 года.

Основные цели новой концепции - повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий, комфортности, экологичности и безопасности перевозок и качества услуг, оказываемых пассажирам в пригородных поездах, а также внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования таких перевозок.

В результате реализации концепции к концу 2035 года должно быть закуплено до 7 тысяч единиц железнодорожного подвижного состава, а объем перевозок пассажиров в пригородном сообщении вырастет не менее чем на 15%.

Кроме того, будет обеспечена 100%-я возможность продажи проездных билетов в электронном виде, при этом не менее 50% билетов будут оформляться в электронном виде в рамках единого транспортного документа.

Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в 2025 году в пригодном сообщении выросли к 2024 году на 2,2% и составили 1 млрд 183,5 млн человек. Всего в прошлом году с вокзалов и станций железных дорог было отправлено 1 млрд 310,2 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем годом ранее.