В Госдепе США призвали Россию и КНР поддержать проект резолюции СБ ООН по Ормузу

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что в интересах России и Китая поддержать американский проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу.

"Я бы поспорил... и с китайцами, и с русскими, что в их интересах, чтобы эта резолюция прошла, и на Иран было оказано давление. Потому что не в их интересах видеть, как международные водные пути, включая Ормузский пролив, закрываются и вызывают экономический хаос в десятках стран по всему миру", - сказал Рубио на пресс-конференции во вторник.

Отвечая на вопрос об опасениях относительно того, что Россия наложит вето на резолюцию, Рубио отметил: "Никто не хочет снова увидеть вето, и мы внесли некоторые небольшие изменения в формулировки. Я не собираюсь сейчас гадать по поводу вето, но формулировки (в резолюции - ИФ) не очень сложные".

"Думаю, что это настоящий тест для ООН, как для структуры, которая должна функционировать для решения глобальных проблем", - заявил глава Госдепа.

По его словам, "прямо сейчас перед вами страна, которая незаконно, преступно и противоправно захватывает международный водный путь, взрывает торговые суда и устанавливает мины в воде".

Рубио подчеркнул, что "выносим это в ООН, и мы даем ей еще один шанс". "Мы даже не просим людей направлять войска в регион и помогать взрывать иранские катера", - добавил он.

"Все, о чем мы их просим, это осудить действия, призвать Иран прекратить взрывать корабли, убрать эти мины и разрешить проход гуманитарной помощи, потому что гуманитарная помощь заблокирована. Вот и все. Это очень скромная просьба", - заключил Рубио.

Ранее во вторник США внесли в СБ ООН проект резолюции, в котором содержится требование к Ирану прекратить атаки в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Госдеп США Марко Рубио РФ Китай СБ ООН Ормузский пролив
