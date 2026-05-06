Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион

Такая возможность появится у россиян с 1 сентября, заявили в пресс-службе правительства РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион

"С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Постановление об этом подписано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства РФ.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. "Подать такое заявление можно лично или дистанционно - через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала Госуслуг", - пояснили в пресс-службе.

В данный момент, сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже.

Теперь сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи, что очень важно в случае отсутствия сетей связи прежнего оператора в новом месте проживания.

"Развитие процедуры перенесения абонентского номера предусмотрено в плане мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Оно позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными для граждан и будет способствовать развитию конкуренции в отрасли", - отметили в правительстве.