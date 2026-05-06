Пожароопасный сезон открыт в 80 регионах РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пожароопасный сезон уже начался в 80 российских регионах, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"В этот период необходимо безукоризненно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня", - говорится в сообщении.

"Из-за сухой и жаркой погоды в 39 субъектах Российской Федерации установлен особый противопожарный режим. На территории этих регионов особенно увеличивается риск возникновения природных пожаров и вводятся дополнительные ограничения, такие как ограничение посещения лесов гражданами, запрет на проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание мусора, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня", - отметили в министерстве.

Сотрудники МЧС перешли на усиленный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. "Ежедневно проводятся противопожарные рейды с привлечением беспилотной авиации. Инспекторы пожарного надзора проводят работу по выявлению поджигателей", - добавили в МЧС.

В частности, в Хабаровском крае особый противопожарный режим действует в 12 районах. С начала мая проведено более 100 рейдов, привлечены 24 нарушителя, установлены пять виновников ландшафтных пожаров. Нарушения фиксировались с помощью дронов.

На Сахалине за неделю произошло 53 ландшафтных пожара. Инспекторы проводят рейды в частном секторе, особенно среди домов с печным отоплением.

В Крыму задержан гражданин за незаконный пал травы. Проведены беседы с населением, учения добровольной пожарной команды, проверка гидрантов и покос травы.

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. Работают патрули, дроны, создаются минерализованные полосы для защиты населенных пунктов от огня.

МЧС РФ
Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

