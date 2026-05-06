Предложение аренды жилья в I квартале показало шестилетний максимум

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Предложение аренды жилья в России в январе-марте текущего года выросло до максимума за последние шесть лет, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

"Количество активных объявлений о сдаче квартир за первые три месяца 2026 года выросло на 34%, или на 110 тыс. лотов, что стало самым высоким показателем с 2020 года", - говорится в сообщении.

Аналитики фиксируют рост предложения во всех типах городов. В столице количество объявлений увеличилось на 25% (до 24,3 тыс. квартир), в Петербурге - на 20% (до 10,1 тыс.), в других городах - на 38% (до 93 тыс.). Из-за этого снизились количество просмотров и средний срок, необходимый для сдачи жилья: в Москве - на 2 дня (до 26 дней), в Санкт-Петербурге - на 5 дней (до 35 дней), в остальных городах - на 4 дня (до 38 дней), выяснили в институте развития.

Число объявлений по студиям впервые превысило предложение квартир с тремя и более комнатами (18,5 против 16,5 тыс.), а их доля и доля "однушек" достигла 57%.

При этом директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич заявила, что по итогам I квартала 2026 года отмечается устойчивый спрос на семейный формат арендуемого жилья, который не закрывается представленной экспозицией.

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг отметил, что ставки аренды в Москве за этот период упали 4% (до 94,2 тыс. рублей в месяц), в Санкт-Петербурге - на 7% (до 48,6 тыс. рублей), а в нестоличных городах - на 5% (до 35,6 тыс. рублей).