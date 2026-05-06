Поиск

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек
Архивное фото
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате произошедшей во вторник атаки БПЛА на Чебоксары увеличилось до 35 человек, сообщается на сайте Минздрава Чувашии в среду.

"По оперативной информации, на этот час (10:00 по московскому времени 6 мая - ИФ) в результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая 2026 года в городе Чебоксары, пострадали 37 человек, двое из них погибли", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о двух погибших и 34 пострадавших.

"В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них - в тяжелом состоянии", - отмечают в Минздраве.

Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях.

Как сообщал ранее глава Чувашии Олег Николаев в своем канале в Мах, в ночь на 5 мая БПЛА атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ республики. Утром во вторник Николаев заявил о повторных ударах в Чебоксарах. Повреждены 28 многоквартирных домов, введен режим ЧС регионального характера.

После атаки ВСУ на Чувашию СКР возбудил дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

Олег Николаев Чебоксары Чувашия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек

 Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек

Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион

 Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион

Пожароопасный сезон открыт в 80 регионах РФ

Пять человек погибли в результате удара БПЛА по Джанкою

В Госдепе США призвали Россию и КНР поддержать проект резолюции СБ ООН по Ормузу

Что произошло за день: вторник, 5 мая

СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Чувашию

Два человека погибли и более 30 пострадали в результате атаки БПЛА на Чувашию

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 17

Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

 Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9264 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2076 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов