Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек

Архивное фото Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате произошедшей во вторник атаки БПЛА на Чебоксары увеличилось до 35 человек, сообщается на сайте Минздрава Чувашии в среду.

"По оперативной информации, на этот час (10:00 по московскому времени 6 мая - ИФ) в результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая 2026 года в городе Чебоксары, пострадали 37 человек, двое из них погибли", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о двух погибших и 34 пострадавших.

"В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них - в тяжелом состоянии", - отмечают в Минздраве.

Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях.

Как сообщал ранее глава Чувашии Олег Николаев в своем канале в Мах, в ночь на 5 мая БПЛА атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ республики. Утром во вторник Николаев заявил о повторных ударах в Чебоксарах. Повреждены 28 многоквартирных домов, введен режим ЧС регионального характера.

После атаки ВСУ на Чувашию СКР возбудил дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).