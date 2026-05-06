Российский турпоток во Вьетнам может превысить миллион человек по итогам года

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вьетнам в 2026 году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян, по итогам года турпоток может составить 1-1,2 млн, сообщает в среду Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

"Вьетнам сейчас - самое быстрорастущее направление на российском рынке. У нас спрос вырос на 50% относительно прошлого года, хотя и в 2025 году он уже вырос в несколько раз на фоне расширения авиасообщения. В зимнем сезоне также увидели небывалый ажиотаж на острове Фукуок. Найти свободные номера в востребованных отелях было нереально, подтверждения приходилось ждать неделями. Сейчас многие туристы уже сделали вывод из той ситуации, и в конце апреля мы начали получать брони на новогодние даты", - сказал член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Он отметил, что Вьетнам подходит для пляжного туризма круглый год. Зимой туристы едут на остров Фукуок, а летом в стране высокий пляжный сезон начинается на северных курортах Нячанг, Камрань и на новом для россиян курорте Дананг, расположенном к северу от Нячанга.

"Продажи на лето идут такими же хорошими темпами, как и зимой. Чаще всего во Вьетнам едут семейные туристы, и на довольно длительный срок - от 10 ночей и более. Основной спрос приходится на городские объекты рядом с пляжем с питанием завтраки или полупансион. Это, скорее, тайский формат отдыха, когда вы ночуете и завтракаете в отеле, а основную часть дня проводите за его пределами. Но за последний год значительно вырос спрос на крупные отели пляжного типа с системой "все включено", такие объекты преимущественно находятся в регионе Камрань", - пояснил эксперт.

По его словам, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тыс. на человека - вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде.

PR-директор компании Fun&Sun Ольга Ланская оценила прирост продаж во Вьетнам более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас страна входит у туроператора в топ-3 самых популярных направлений. По итогам 2025 г. продажи Вьетнама также выросли в десятки раз.

"Среди причин - восстановление полетной программы и ее расширение - туры из Москвы на летний период заявлены не только в Нячанг, но и в Дананг, хорошее соотношение цены и качества, всесезонность. Дополнительным фактором стало перераспределение спроса: на фоне конфликта на Ближнем Востоке часть туристов, рассматривавших страны региона для отдыха, переориентировались на Вьетнам", - сказала она.

На летний сезон туроператор ставит программы во Вьетнам из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Уфы на самолетах авиакомпаний VietJet Air, Red Wings, Ikar, Azur Air. VietJet Air будет выполнять прямые рейсы на новый курорт Дананг из Казани, Красноярска и Новосибирска. Средняя глубина продаж составляет два месяца, но уже есть бронирования на ноябрьские праздники и Новый год.

В компании ITM group за первый квартал 2026 года спрос на туры во Вьетнам вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Направление поднялось в нашем рейтинге продаж с четвертого места в 2024 году на третье в 2025-м, уверенно обогнав Таиланд. И стало главным бенефициаром перераспределения потока с Ближнего Востока. Предстоящим летом хитом у туристов станут Дананг и соседний Хойан, где с мая по октябрь устанавливается самый комфортный климат с отсутствием изнуряющей жары", - сказал глава PR-отдела Андрей Подколзин.

В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тыс. российских туристов.

Как считает Мурадян, в этом году турпоток составит около миллиона. Подколзин прогнозирует больше - 1,1-1,2 млн туристов из России.

"Но Вьетнам вполне способен принимать в ближайшие годы и 1,5 млн россиян, если текущая динамика сохранится, а перевозка критически не подорожает", - говорит эксперт.