Порядка 14 тыс. жителей Кировской области остались без света из-за непогоды

Два человека получили травмы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Восстановительные работы ведутся в Кировской области после прохождения грозового фронта, сообщается правительство региона в своем канале в Мах в среду.

"На данный момент нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов Слободского, Котельничского, Юрьянского муниципальных округов - без электричества остались 592 жилых дома, это порядка 14 тысяч жителей", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы ведутся силами 14 бригад и семи единиц техники.

В Кирове упали 15 деревьев, травмированы два человека. "Они направлены в Центр травматологии, им оказывается вся необходимая помощь", - отмечается в пресс-релизе.

По поручению губернатора Александра Соколова состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды.

Глава региона поставил задачу отраслевым службам в максимально короткие сроки провести восстановительные работы на электросетях, а также убрать поваленные деревья и провести проверку состояния деревьев на улицах и во дворах населенных пунктов.

Кировская область Киров
