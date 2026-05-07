В аэропортах Геленджика, Краснодара и Ярославля введены ограничения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Геленджика и Краснодара временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в Росавиации.

"Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00, Краснодар - с 09:00 до 23:00 МСК", - говорится в сообщении, размещенном в канале Росавиации в мессенджере Max.

Аэропорт Ярославля также временно не принимает и не выпускает рейсы.