Аэропорт Волгограда возобновил обслуживание рейсов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Для аэропорта Волгограда отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводили около 18:00 6 мая из соображений безопасности. На данный момент на прилет и вылет в аэропорту задерживается более 20 рейсов.

Судя по онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются пять рейсов в Петербург, три в Москву, по одному рейсу в Калининград и Новосибирск. Один рейс в Москву отменен.

На прилет задерживается 12 рейсов, из них пять из Петербурга, четыре - из Москвы, по одному из Калининграда, Саратова и Новосибирска.