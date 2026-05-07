На шахте "Алардинская" в Кузбассе приостановлена угледобыча

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Шахта "Алардинская" (Кемеровская область, группа "Распадская"), где в четверг из-за превышения уровня CO были эвакуированы работники, приостановила добычу угля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кузбассу.

"Добыча угля приостановлена, погибших и пострадавших нет. Для поддержания жизнеобеспечения в шахте остаются 16 человек. Для проведения разведки в шахте работают два отделения военизированных горноспасательных отрядов - 11 человек", - сообщил представитель ведомства.

Он уточнил, что задымление произошло в выработках на глубине 80 метров. От МЧС на место были направлены четыре отделения военизированных горноспасательных отрядов, одно отделение медицинской бригады экстренного реагирования и 12-й пожарно-спасательный отряд.

В свою очередь, в министерстве угольной промышленности Кемеровской области "Интерфаксу" сообщили, что горноспасатели проливают водой место возгорания кабельной продукции. Ранее пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что эвакуация горняков на шахте произошла из-за возгорания кабельной продукции.

Как сообщалось, в шахте находилось 110 человек. Они все поднялись на поверхность.

Сообщалось также, что прокуратура организовала проверку по факту происшествия на "Алардинской". Следственное управление СКР по Кузбассу также организовало доследственную проверку по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Шахта "Алардинская" добывает уголь коксующихся марок. Ранее сообщалось, что мощность предприятия - 3 млн тонн угля в год, общие промышленные запасы шахты - 386 млн тонн угля.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская-8", "Есаульская".

Кемеровская область Распадская Алардинская
