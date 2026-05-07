UniCredit разделит российские активы, часть планирует продать инвестору из ОАЭ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Итальянская группа UniCredit планирует разделить российский бизнес, часть его рассчитывает продать частному инвестору из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ), сообщила банковская группа.

"Сделка предусматривает выделение (spin-off) части деятельности "банка" (в России - ИФ) в новое отдельное юридическое лицо ("новый банк") с последующей продажей "банка" с оставшимися активами покупателю. После завершения транзакции UniCredit будет владеть 100% "нового банка", покупатель - 100% "оставшегося банка", - отмечается в сообщении.

Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2027 года. Она будет зависеть от заключения обязывающего соглашения, разделения активов в России и получения одобрения соответствующих регулирующих органов.

В сообщении группы покупатель назван хорошо зарекомендовавшим себя частным инвестором в ОАЭ с давними связями с местными бизнес кругами, в отношении которого UniCredit провел проверки на соответствие требованиям законодательства.

"Соглашение ускоряет переориентацию операций UniCredit в России на международные платежи, в основном в евро и долларах, для западных и российских корпоративных клиентов, не подпадающих под санкции", - говорится в релизе.

Клиенты, использующие платежные решения UniCredit в России и за ее пределами, сохранят доступ к текущему набору операций на протяжении всего процесса.

По оценке группы, совокупный отрицательный финансовый результат от сделки может составить 3-3,3 млрд евро.

По требованиям европейского регулятора, UniCredit в 2025 году должен был сократить кредитный портфель в России до уровня менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем рисков, приходящихся на Россию, практически до нуля, а объем трансграничных платежей за 2025 год - до менее 8,5 млрд евро. По итогам первого квартала 2026 года кредитный портфель российского бизнеса снизился до 0,5 млрд евро (0,6 млрд евро по итогам 2025 года и 7,1 млрд евро по состоянию на март 2022 года), депозитный портфель - до 0,5 млрд евро (за квартал не изменился, на март 2022 года он достигал 8,1 млрд евро). Объем трансграничных рисков по-прежнему равен нулю (по состоянию на март 2022 года он превышал 4,5 млрд евро), объем трансграничных платежей (преимущественно в долларах и евро) в I квартале 2026 года составлял менее 5 млрд евро (по сравнению с 25 млрд евро в I квартале 2022 года).

Группа планировала свернуть розничный бизнес в России в I полугодии 2026 года.

Юникредит банк по итогам первого квартала 2026 года занимал 22-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".