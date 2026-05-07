В России производство вина в январе-апреля сократилось на 14,5%

Выпуск водки снизился на 4,2%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Производство вина в России продолжает снижаться более быстрыми темпами, чем водки.

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, в январе-апреле 2026 года винодельческая отрасль произвела 9,9 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 14,5% меньше, чем годом ранее. Выработка игристых (шампанских) вин снизилась на 13%, до 4,2 млн дал, ликерных - на 21,9%, до 358 тысяч дал.

Водочные предприятия за четыре месяца произвели 18,3 млн дал водки, что на 4,2% меньше, чем год назад. Выработка коньяка снизилась на 0,2%, до 2 млн дал, ликероводочных изделий выросла на 10,1%, до 5,6 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было произведено 28,1 млн дал (на 2% меньше).

Продолжается снижение выпуска слабоалкогольных напитков - на 38,6%, до 275,4 тысячи дал.

Всего в январе-апреле было произведено 43,2 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что 7,2% меньше, чем год назад.

Выработка продуктов брожения (пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-апреле снизилась на 3%, до 275,2 млн дал, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, производство пива сократилось на 2,7%, до 235,8 млн дал, пивных напитков - на 6,3%, до 34,8 млн дал.

В то же время сидра, пуаре и медовухи изготовлено на 7,4% больше - 4,6 млн дал. Наибольшая положительная динамика - на 10,4% (до 3,35 млн дал) зафиксирована на рынке сидра. Производство медовухи выросло на 2,1%, до 1,2 млн дал. Выработка пуаре упала почти на четверть - до 68,8 тысячи дал.

В результате общее производство алкогольной продукции составило 318,4 млн дал, что на 3,6% меньше, чем за четыре месяца прошлого года.