Адвокат Александр Карабанов арестован по обвинению в мошенничестве

Его подозревают в получении 7 млн рублей от фигуранта дела о мошенничестве с "Концерном Калашников"

Адвокат Александр Карабанов Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Известный московский адвокат Александр Карабанов задержан и арестован по обвинению в незаконном получении 7 млн рублей от топ-менеджера компании, подозреваемого в мошенничестве при поставках "Концерну Калашников", сообщил СКР.

"Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты города Москвы Александра Карабанова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере)", - сказано в пресс-релизе.

Также возбуждено уголовное дело в отношении некоего гендиректора коммерческой организации по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК (покушение на дачу взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, в ноябре 2024 года бизнесмен, "в отношении которого расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд АО "Концерн Калашников", обратился за юридической помощью к своему знакомому Карабанову".

"Адвокат убедил мужчину в наличии у него возможности оказать влияние на ход расследования уголовного дела и содействовать непривлечению его к уголовной ответственности через имеющиеся связи в правоохранительных органах", - говорится в сообщении.

Как считают в СК, в ходе встреч и телефонных переговоров "адвокат потребовал передать денежные средства в размере 7 млн рублей, из которых 2 млн рублей - в качестве аванса, предназначенного, по утверждению Карабанова, для передачи должностным лицам следственных органов".

"26 ноября 2024 года в помещении коллегии адвокатов, расположенной на улице Маросейка в городе Москве, фигурант получил от заявителя часть денежных средств в размере 2 млн рублей. При этом фактически он не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования", - заявили в ведомстве, отметив, что полученными средствами адвокат распорядился по собственному усмотрению.

Карабанов арестован, по делу "проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных возможных эпизодов противоправной деятельности".

Карабанов, специализирующийся на резонансных уголовных делах, защищал бизнесмена Умара Джабраилова, полковника МВД Дмитрия Захарченко, девелопера Сергея Полонского, генерала СКР Дениса Никандрова, а также он представлял интересы семьи Жанны Фриске.