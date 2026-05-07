Минобороны сообщило об уничтожении почти 350 украинских беспилотников за ночь

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение прошедшей ночи (с 21:00 среды до 07:00 четверга) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотники поражались над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

В Брянске в результате атаки БПЛА пострадали 13 человек в том числе ребенок. Повреждены более 20 квартир, 40 автомобилей. В Ржеве Тверской области повреждения получили три многоквартирных дома, были эвакуированы 350 человек, включая 60 детей.

В Самаре детей в школах и детсадах вместе с педагогами перевели в укрытия, в городе приостановлено движение наземного общественного транспорта.