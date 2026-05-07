В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на "белый список"

Ограничений 7 и 8 мая для столицы не планируется, сообщило Минцифры

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ограничивать мобильный интернет в Москве 7-8 мая не планируется, но это возможно в оперативном режиме в случае возникновения угроз безопасности; 9 мая для проведения мероприятий в День Победы мобильный интернет будет временно ограничен полностью, в том числе смс, сообщило Минцифры.

"Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая. При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету - в том числе к "белому списку" сайтов - и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены", - добавило ведомство.

Минцифры отдельно обратило внимание, что "домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений".

6 мая корреспонденты "Интерфакса" получили предупреждения операторов связи "Мегафон" и Т2 о том, что в ближайшие дни возможны ограничения работы мобильного интернета в столичном регионе.

4 мая вся "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных отключениях мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье из соображений безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий. 5 мая утром в регионе ограничили мобильный интернет и смс, это продлилось около четырех часов, об отмене ограничений затем объявило Минцифры.

