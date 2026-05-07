Мишустин назвал радио надежным и доступным источником связи для миллионов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников всех отраслей связи с Днем радио, отметив, что во все времена радио было и остается важным источником связи, самым удобным, надежным и доступным для миллионов людей.

По его словам, сегодня в отрасли происходит масштабная трансформация. В рамках нее традиции сочетаются с передовыми инновациями, классический эфир - с цифровыми платформами и мультимедийными сервисами.

"Одна из главных движущих сил этого процесса - коллективы радиостанций, инженеры и связисты. Именно вы обеспечиваете круглосуточное вещание в самых удаленных регионах, выполняете свою работу на высоком профессиональном уровне. Делаете всё, чтобы наша страна сохраняла статус высокотехнологичной державы", - подчеркнул Мишустин.