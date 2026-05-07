Мишустин пообещал учесть мнение ученых по вопросу укрупнения учебных стандартов в вузах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство учтет мнения ученых при принятии решения об укрупнении учебных стандартов при переходе на новую систему высшего образования в связи с просьбами научного сообщества продумать этот вопрос более тщательно.

"Здесь все решения будут приниматься с учетом, конечно, мнения ученых. Я поэтому и хотел узнать ваше мнение до того, как министерство будет принимать решения", - сказал Мишустин на встрече с ректором МГУ имени Ломоносова Виктором Садовничим в четверг.

Садовничий сообщил, что вопрос перехода на новую модель образования и укрупнения в связи с этим учебных стандартов интересует и волнует университетское сообщество.

"Министерство образования поручило 17 "пилотам" разработать, обсудить систему укрупнения учебных стандартов и сделать их вместо 58 – 15. Это вызвало много вопросов у научного сообщества. Мне пришло около 20 писем ведущих ученых, которые просят отнестись к этому вопросу внимательно и вместе найти нужное решение", - заявил ректор МГУ.

"Если говорить конкретно: укрупненные естественные науки – физика, астрономия – это хорошо. Раньше были химия, биология. Сейчас это будет называться "естественные науки". С обучением в рамках основных фундаментальных дисциплин, ядра, на первых двух курсах для всех сразу. И конечно, биологи задают вопрос: а у нас практики. Химики говорят, что у нас лабораторные. А математики говорят: нам не нужны лабораторные, практики. И поэтому это ядро будет общим", - добавил он.

Говоря о гуманитарных науках, Садовничий отметил, что они в новой системе высшего образования могут быть объединены в одну гуманитарную науку – языкознание, история, философия, теология и другие. "Если посмотреть на все эти научные направления и процессы обучения, они, конечно, разные. И так это и требуется. Учить иностранному языку надо глубоко, а не просто всем на первых курсах что-то преподавать. И от ученых пришел ряд писем с просьбой продумать всё это более тщательно", - подчеркнул ректор.

Он напомнил о договоренности с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым продумать этот вопрос совместно, а также о создании группы федеральных учебных методических объединений. По словам Садовничего, группа уже начала работать с 17 пилотными университетами.

"Я отнюдь не против - говорю это и министру, и на Союзе ректоров - таких проектов, решений, но всё требует обсуждения. И очень важно, чтобы мы пришли к консенсусу", - отметил ректор МГУ.

"Именно так и поступим", - заключил Мишустин.

22 января президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, теперь в него входят 17 российских вузов. В "пилоте" до принятия указа принимали участие шесть вузов: Московский авиационный институт; Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет; Балтийский федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В пилотный проект новой системы образования также включены: Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Российский университет транспорта. В "пилот" также вошли Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина и Южный федеральный университет.