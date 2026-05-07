Росимущество объявит аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК 8 мая

Сбор заявок продлится до 15 мая, итоги будут подведены 18 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение о продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) и других активов, входящих в группу ЮГК, которые ранее были обращены в собственность государства по решению суда, сообщила пресс-служба Росимущества.

Аукцион по продаже планируется объявить 8 мая, сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 15 мая Итоги аукциона будут подведены 18 мая.

Росимущество напоминает, что совокупная рыночная стоимость всех активов была оценена в 162,02 млрд рублей, в том числе доля в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" в размере 67,2% - в 140,437 млрд рублей.

Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи. Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,404 млрд рублей).

Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренный документацией торгов, и внесшего задаток.

В июле 2025 года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса.