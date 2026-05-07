Поиск

Росимущество объявит аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК 8 мая

Сбор заявок продлится до 15 мая, итоги будут подведены 18 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение о продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) и других активов, входящих в группу ЮГК, которые ранее были обращены в собственность государства по решению суда, сообщила пресс-служба Росимущества.

ЭкономикаГоспакет акций ЮГК в размере 67,2% оценили для продажи в 140,4 млрд рублейГоспакет акций ЮГК в размере 67,2% оценили для продажи в 140,4 млрд рублейЧитать подробнее

Аукцион по продаже планируется объявить 8 мая, сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 15 мая Итоги аукциона будут подведены 18 мая.

Росимущество напоминает, что совокупная рыночная стоимость всех активов была оценена в 162,02 млрд рублей, в том числе доля в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" в размере 67,2% - в 140,437 млрд рублей.

Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи. Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,404 млрд рублей).

Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренный документацией торгов, и внесшего задаток.

В июле 2025 года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса.

Росимущество Росэлторг Южуралзолото ЮГК Генпрокуратура Константин Струков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрены к первому чтению

Захарова призвала украинцев покинуть Киев на случай возможного российского ответного удара

Росимущество объявит аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК 8 мая

Глава Ржевского округа рассказал о повреждениях домов в городе

 Глава Ржевского округа рассказал о повреждениях домов в городе

На подлете к Москве сбили еще четыре БПЛА

UniCredit разделит российские активы, часть планирует продать инвестору из ОАЭ

Адвокат Александр Карабанов арестован по обвинению в мошенничестве

 Адвокат Александр Карабанов арестован по обвинению в мошенничестве

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16

В Шебекинском округе в результате удара БПЛА по автобусу погибла женщина

В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на "белый список"

 В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на "белый список"
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2098 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9282 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов