Захарова призвала украинцев покинуть Киев на случай возможного российского ответного удара

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел России призывает украинских граждан и иностранный дипкорпус серьезно отнестись к рекомендациям Министерства обороны России своевременно покинуть Киев на случай возможного удара в ответ на действия Киева по срыву празднования Дня Победы, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы призываем украинских граждан и иностранный дипкорпус со всей серьезностью отнестись как к рекомендации министерства обороны своевременно покинуть Киев, который может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, так и к материалам, которые были опубликованы на сайте министерства иностранных дел России", - сказала она.

Представитель МИД напомнила о материалах, опубликованных накануне на сайте ведомства, "которые сообщают о том, что зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций, аккредитованные при министерстве иностранных дел в нашей стране, в России, были информированы министерством иностранных дел о соответствующих шагах". Также были проинформированы и иностранные государства российскими дипломатическими представительствами и постпредствами при международных организациях.

Захарова заверила, что "Вооруженные силы России продолжат пресекать любые вооруженные провокации киевского режима".

4 мая Минобороны заявило, что Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы. "Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", - говорилось в заявлении.

Российский МИД 6 мая сообщил, что во все аккредитованные при министерстве иностранные дипмиссии и представительства международных организаций разослана нота с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала диппредставительств.