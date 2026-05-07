Глава Ржевского округа рассказал о повреждениях домов в городе

Окно в жилом доме во Ржеве, поврежденное в результате атаки БПЛА Фото: Канал главы Тверской области Виталия Королева в "Максе"/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Во Ржеве устраняют последствия атаки БПЛА, рассказал во "ВКонтакте" глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов. Он уточнил, что БПЛА упал на крышу дома №41 по улице Предтеченской.

"Человеческих жертв, к счастью, нет. В доме повреждена кровля, в этом и двух соседних домах частично выбиты окна. Самое главное для нас - люди не пострадали. Сейчас жители продолжают находиться в своих домах, опасности нет", - написал он.

Создан оперативный штаб, срочно составляются сметы, подсчитывается нанесенный ущерб.

"Будем помогать всем, чьи жилые помещения пострадали. Уже полным ходом идет уборка территории: убираем свисающие конструкции, которые могут представлять угрозу, - козырьки, оконные блоки, убираем с дороги осколки. Все находятся на своих местах", - подчеркнул Крылов.

"Все вопросы с ремонтом мы обязательно решим, я держу их на личном контроле и остаюсь на связи. В составе штаба также будет работать психолог. Мы понимаем, насколько по-разному эта ситуация может восприниматься каждым", - добавил глава округа.

Ранее глава Тверской области Виталий Королев сообщал, что жители трех домов - 350 человек, включая 60 детей - были оперативно эвакуированы, размещены в местной гостинице. Спецслужбами уже проведено обследование кровли, жилых помещений на предмет безопасности. Принято решение о возможности возвращения людей в квартиры.

Ржев расположен в 117 км от Твери, это второй по численности населения город в Тверской области с населением более 52 тысяч человек.