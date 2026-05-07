РКН опроверг планы блокировки игр компаний Electronic Arts и Take2

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявляет, что в настоящее время не планирует блокировку в РФ популярных иностранных игр, в том числе Battlefield и FIFA, так как оснований для этого нет.

"В связи с появившимися сообщениями, не соответствующими действительности, информируем, что никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет", - сказали журналистам в ведомстве в четверг.

"Напоминаем информационным источникам об ответственности за распространение фейковой информации. Просим проверять информацию в ведомстве", - добавили в РКН.

В четверг "Коммерсантъ" сообщил, что с начала года РКН подал не менее семи исков к крупнейшим игровым разработчикам, в частности, Electronic Arts (выпускает серии Sims, Battlefield, FIFA и др.) или Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и т. д.). Уточняется, что иски были поданы в судебный участок мирового судьи в Таганском районном суде по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных), по которой суд вправе привлечь организации к ответственности и назначить штраф в размере до 6 млн руб.

В РКН изданию сообщили, что "решений судов или других уполномоченных органов об ограничении доступа к играм в службу пока не поступало".