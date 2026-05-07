Поиск

В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета
Фото: Кристина Соловьева/РИА Новости

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о компенсациях или мерах поддержки бизнеса в связи с ущербом, понесенным из-за отключения интернета, не стоит на повестке дня, эти действия предпринимались в соответствии с законом в интересах безопасности граждан, заявили в Кремле.

"В настоящий момент меры поддержки не рассматриваются. Меры принимаются необходимые, в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли какие-то меры поддержки бизнеса в связи с понесенными потерями из-за отключения интернета в Москве 5 мая.

Он напомнил, что на недавнем совещании с членами правительства президент "обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения".

4 мая вся "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных отключениях мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье из соображений безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий. 5 мая утром в регионе ограничили мобильный интернет и смс, это продлилось около четырех часов, об отмене ограничений затем объявило Минцифры. Оно же предупредило об отключениях мобильного интернета 9 мая в столичном регионе, без исключения для "белых списков".

Дмитрий Песков Минцифры Подмосковье Москва Кремль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сейчас не обслуживают рейсы "Внуково" и еще семь аэропортов России

Военные РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать объекты в районе Петербурга

Учредитель IT-компании "Пармалогика" заочно арестован за хищение 800 млн руб.

ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

 ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

 В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

Песков заявил о дополнительных мерах со стороны спецслужб в преддверии Дня Победы

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрены к первому чтению

 Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрены к первому чтению

Захарова призвала украинцев покинуть Киев на случай возможного российского ответного удара

Росимущество объявит аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК 8 мая

Глава Ржевского округа рассказал о повреждениях домов в городе

 Глава Ржевского округа рассказал о повреждениях домов в городе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9287 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2098 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов