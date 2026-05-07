В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о компенсациях или мерах поддержки бизнеса в связи с ущербом, понесенным из-за отключения интернета, не стоит на повестке дня, эти действия предпринимались в соответствии с законом в интересах безопасности граждан, заявили в Кремле.

"В настоящий момент меры поддержки не рассматриваются. Меры принимаются необходимые, в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли какие-то меры поддержки бизнеса в связи с понесенными потерями из-за отключения интернета в Москве 5 мая.

Он напомнил, что на недавнем совещании с членами правительства президент "обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения".

4 мая вся "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных отключениях мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье из соображений безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий. 5 мая утром в регионе ограничили мобильный интернет и смс, это продлилось около четырех часов, об отмене ограничений затем объявило Минцифры. Оно же предупредило об отключениях мобильного интернета 9 мая в столичном регионе, без исключения для "белых списков".