Москва пообещала Вене болезненный ответ на высылку трех российских дипломатов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Москва примет жесткие меры в ответ на решение Вены объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства России и постоянного представительства России при ОБСЕ, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные меры", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва расценивает эти "шаги как абсолютно надуманные, откровенно недружественные и, конечно, политически мотивированными".