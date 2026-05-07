Аэропорт Уфы вернулся к штатной работе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Для аэропорта Уфы отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов в Мах.

"Беспилотная опасность" снята. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы", - написал он.

Эти меры вводили в Башкирии утром в связи с объявлением режима беспилотной опасности.

По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, задержаны четыре рейса (из Нового Уренгоя, Минеральных Вод, Краснодара и Сочи).