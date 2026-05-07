Минобороны заявило об ударах по украинским объектам транспортной инфраструктуры

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российская армия за сутки нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые используют вооруженные силы Украины в своих интересах, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил в 153 районах.