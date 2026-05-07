ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минпромторг РФ разработали проект совместного приказа, предусматривающий, что не менее 10% месячного объема производства первичного алюминия должно продаваться на биржевых торгах.

Текст документа размещен на regulation.gov.ru.

"Для формирования индикатора цен на российском рынке с учетом его характеристик предусмотрен коридор биржевых цен на алюминий - они будут рассчитываться в диапазоне между котировками профильных товарно-сырьевых бирж металлов. Развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный отечественный индикатор стоимости алюминия и обеспечит дополнительный канал сбыта. Также это будет способствовать формированию единых для всех участников рынка алюминия условий заключения сделок", - пояснили в пресс-службе ФАС.

В Минпромторге отметили, что введение норматива биржевых торгов направлено на формирование "прозрачных и недискриминационных условий обращения первичного алюминия на внутреннем рынке, повышение доступности продукции для российских потребителей и создание рыночных ориентиров ценообразования".

Предполагается, что это позволит сформировать национальный биржевой индикатор на первичный алюминий.

